مؤمن زكريا يصل الرياض للانضمام إلى نادى أحد السعودى

وصل مؤمن زكريا، صانع ألعاب الأهلى المعار لأحد السعودى، إلى مطار الرياض لبدء مشواره مع الفريق بعد انتقاله إليه على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر مقابل 150 ألف دولار.

وكان لاسارتي وافق على رحيل مؤمن زكريا من الناحية الفنية، إلا أن جهاز الكرة رفض عرض أحد السعودى المبدئى الذى وصلت قيمته لـ100 الف دولار، قبل أن تتم الموافقة بعد رفع إدارة أحد عرضه للحصول على خدمات الجناح الدولي لـ200 الف دولار.

صفقة التعاقد مع مؤمن زكريا كلفت خزينة نادى أحد 750 ألف ريال سعودى، يحصل عليها النادى الأهلى، فضلاً عن مقدم عقد ورواتب وسكن وسيارة للاعب حتى نهاية مدة الإعارة.

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