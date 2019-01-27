بيراميدز يلاقي الهلال السعودي في مباراة ودية مارس المقبل

أعلن نادي الهلال السعودي، مساء اليوم الأحد، إقامة مباراة ودية مع نظيره بيراميدز، في مارس المقبل، وذلك بعد التوصل لاتفاق بين إدارة الناديين.

وكتب الحساب الرسمي لفريق الهلال السعودي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: ” بعد الاتفاق بين الناديين الهلال يلاقي بيراميدز المصري وديًا في شهر مارس المقبل في محيط الرعب ، على أن يتحدد موعد المباراة لاحقًا.

وكان الهلال السعودي، قد خسر مواجهة السوبر السعودي المصري أمام الزمالك، بعد الهزيمة بنتيجة هدفين لهدف، خلال لقاء احتضنه ملعب جامعة الملك سعود بالرياض.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة وبفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر، بينما يحتل الهلال صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة ومتفوقا على الأهلي بـ 6 نقاط.

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