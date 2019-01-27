شكرا لقرائتكم ملخص لمسات عمرو وردة.. كوبرى وفاصل مهارى مع أتروميتوس (فيديو) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر الدولى المصرى عمرو وردة لاعب باوك اليونانى المعار لفريق أتروميتوس مقطع فيديو يتضمن فاصل مهارى له خلال مشاركته فى المباراة الأولى مع فريقه المنتقل اليه حديثًا فى فترة الانتقالات الشتوية.

خسر أتروميتوس الذى يلعب ضمن صفوفه النجم المصرى عمرو وردة بنتيجة 2 – 1 أمام مضيفه فريق لاميا، فى اللقاء الذى جمع الفريقين اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري اليوناني.

خاض عمرو وردة المباراة أساسيا مع فريقه الجديد أتروميتوس، فى ظهور الأول بعد انضمامه إليه خلال الميركاتو الشتوى الحالى، معارا من صفوف فريق باوك.

سجل ثنائية لاميا جوان توماس و خيرونيمو باراليس من ركلة جزاء فى الدقيقتين 49 و 78، بينما سجل هدف أتروميتوس الوحيد كولوريس فى الدقيقة 47 من زمن المباراة.

بهذ النتيجة توقف رصيد أتروميتوس عند 29 نقطة فى المركز الرابع، بينما رفع لاميا رصيده إلى 17 نقطة فى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري اليونانى الذى يتصدره فريق باوك برصيد 44 نقطة.