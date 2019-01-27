اخبار ريال مدريد اليوم 27 / 1 / 2019 لاعب سان جيرمان رابيو يقترب من الملكى

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جدة - عمرو شويل كشفت تقارير إسبانية، أن نادي ريال مدريد، توصل لاتفاق نهائي مع أدريان رابيو، لاعب خط وسط فريق باريس سان جيرمان، بشأن التعاقد معه في الصيف المقبل.
وأوضحت صحيفة دون بالون الإسبانية أن فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، اتفق بشكل نهائي مع أدريان رابيو، لإتمام انتقاله إلى النادي الملكي، في الصيف المقبل، وأكدت الصحيفة الإسبانية أن بيريز، قرر عدم الإعلان عن الصفقة، لا يضر باللاعب، وكي لا يتسبب في مشاكل داخل قائمة النادي الملكي، وهو ما سينعكس على اللاعبين في الملعب.
جدير بالذكر أن اللاعب صاحب الـ23 عامًا، ارتبط بالانتقال إلى صفوف برشلونة ومان سيتي ويوفنتوس وبايرن ميونيخ وليفربول، وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى رفض رابيو الانتقال إلى صفوف برشلونة، بسبب تعاقد النادي الكتالوني مع فرانكي دي يونج، حيث أصبحت فرصته في اللعب ضعيفة.
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