شكرا لقرائتكم هانى زاده بعد بيان الأولمبية: أنا برئ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أحال مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية مخالفات بعثة الزمالك المتوجهة إلى كينيا لمواجهة فريق جورماهيا يوم ٤ فبراير المقبل في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية إلى وزارة الشباب والرياضة.

اكتشف مسئولو اللجنة الأولمبية عند فحص أوراق قرار السفر لبعثة الزمالك المتوجهة يوم 29 يناير حتى يوم 5 فبراير العديد من المخالفات بوضع إسم هاني زادة عضو مجلس إدارة النادي كرئيس للبعثة وهو ما يخالف قرار الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة ووضعه على قوائم ترقب الوصول وإعتماد سفره يعد مخالفة للقانون.

المخالفة الثانية في قرار سفر بعثة الزمالك إلى كينيا تسهيل إستيلاء أحد المتهمين من أعضاء مجلس إدارة نادى الزمالك على أموال عامة وذلك من خلال الموافقة على منحه بدل سفر وفقاً لما ورد بخطاب نادى الزمالك الصادر من النادى برقم 470 بتاريخ 23/1/2019.

المخالفة الثالثة ورود أسماء بكشف البعثة لم ترد بخطاب النادى وهو ما يعتبر تغيير في أسماء البعثة مخالفة للوائح والقوانين الخاصة بالسفر للخارج.

تحفظ مسئولو اللجنة الأولمبية على الأوراق المرسلة من الزمالك وأحال الملف بالكامل إلى وزارة الشباب والرياضة للبت فيه.

فيما أكد هانى زاده عضو مجلس إدارة الزمالك، إنه يطالب من كتب البيان الصادر من اللجنة الأولمبية بإظهار أمر الضبط والإحضار قائلاً:"أنا محتاج أشوفه بعينى.. ولو معاه أمر ضبط وإحضار يظهره للناس".

تابع هانى زاده ، رداً على بيان الأولمبية قائلاً:"البدل الذى ستتحدث عنه اللجنة فى بيانها هو 26 دولار فى اليوم بيساوى 3 فناجين قهوة فلست فى حاجة إليه ولا عمرى كان مساندتى للزمالك من أجل أو تذكرة فدائما أسعى لدعم النادى فى أى مكان ولست فى حاجة إلى بدل حتى أدعم فريقى".