شكرا لقرائتكم اخبار محمد صلاح اليوم 27 / 1 / 2019 أسطورة ليفربول يدافع عن الفرعون المصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دافع أسطورة انجلترا وليفربول روبى فاولر عن الدولى المصرى محمد صلاح جناح الريدز وسط موجة الاتهامات التى توجه له بشأن ضربات الجزاء التى يحصل علها وما يسميها البعض "الغطس" فى منطقة الجزاء بطريقة غير مشروعة للحصول عليها لإنقاذ فريقه.

وقال فاولر ف تصريحات نقلتها صحيفة "ديلى ميرور" البريطانية : لقد واجه محمد صلاح انتقادات فى الآونة الأخيرة وهو أمر مخيب خاصة ان اى لاعب فى العالم تسمح له الفرصة الحصول على ضربة جزاء يقوم بالاقدام عليها وعلينا كمحللين وخبراء كرة قدم أن نتحدث عن اتهامات قد تأتى من مهاجم كبير.

وواجه صلاح اتهامات فى المباراة الماضية أمام كريستال بالاس التى انتهت لحساب الريدز بأربعة أهداف لثلاثة.

وطالب فاولر الجميع بعدم توجيه اتهامات لصلاح كونه من خارج انجلترا فى ظل الحرب الشرسة على لقب هداف البطولة أفضل لاعب بها والذى استطاع أن يكون المتوج بلقب الشتاء فى البريميرليج.

ويقود محمد صلاح سباق الحذاء الذهبي في الدوري الممتاز برصيد 16 هدفا بفارق نقطتين عن هاري كين وبيار إيمريك أوباميانج.

ويحتل ليفربول حاليا صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز وستكون مباراته المقبلة ضد ليستر سيتي على أرضه يوم الأربعاء 29 يناير.