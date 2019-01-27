شكرا لقرائتكم تورينو يلدغ إنتر بهدف فى الدوري الإيطالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سقط فريق إنتر ميلان الإيطالي فى فخ الخسارة أمام نظيره تورينو، 1-0 ، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإيطالي.

سجل لاعب المباراة الوحيد اللاعب أرماندو إيزو في الدقيقة 35 من صناعة زميله كريستيان انسالدي، وتعرض ماتيو بوليتانو لاعب إنتر للطرد فى الدقيقة 86 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يتوقف رصيد إنتر ميلان عند النقطة 40 في المركز الثالث في جدول الترتيب، أما تورينو فوصل بالانتصار للنقطة 30 في المركز العاشر بالجدول بفارق الأهداف فقط خلف فيورنتينا التاسع .