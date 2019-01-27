شكرا لقرائتكم اخبار ميسى اليوم 27 / 1 / 2019 ألبا يتغنى بالبرغوث الأرجنتينى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تغنى جوردى ألبا لاعب برشلونة الاسبانى بالبرغوث الأرجنتينى ليونيل ميسى بعد قيادته فريقه لانتصار بهدفين على حساب جاره جيرونا ضمن منافسات الجولة الـ 21 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

أكد ألبا: "لقد وضعونا في الكثير من المواقف الحرجة، وهم بعشرة لاعبين وأحد عشر لاعبًا أيضًا، هو فريق رائع للغاية، ويعمل بشكل جيد، في الحقيقة هو أحد أفضل فرق الليجا، كنا ندرك أن الانتصار سيكلفنا الكثير، وبالفعل كلفنا، الانتصار يعزز من موقفنا كثيرًا، لقد عانينا الكثير من أجل تحقيق الفوز".

أضاف: "أكرر، لقد كلفنا الفوز كثيرًا للغاية كحالة أي خصم آخر، جيرونا فريق كبير ويقدم مستوى جيدًا، ويكلفنا كثيرًا اللعب ضدهم".

وأنهى تصريحاته قائلًا: "الدوري الإسباني أصبح أكثر وتكافؤا وفي المقام الأول يجب على فرق المقدمة أن تحافظ على مراكزها، ولكن هناك فرق تعمل بشكلٍ جيد قادرة على أن تعاقبك، نعلم جيدًا أنه يتوجب علينا الفوز في كل مباراة، وذلك لأن كل خطأ ترتكبه قد يتسبب في ابتعادك عن المركز الأول، ولكن هنا في جيرونا كنا جادين للغاية".