شكرا لقرائتكم أسطورة ليفربول: صلاح مش مخادع وما يحدث معه عنصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض روبي فاولر أحد أساطير نادي ليفربول الإنجليزي الاتهامات الموجهة إلى محمد صلاح نجم منتخب مصر بإدعاء التمثيل وخداع الحكام من أجل الحصول على ركلات الجزاء خلال مشاركته في مباريات "الريدز" بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وقال روبي فاولر في تصريحات نقلتها صحيفة "ميرور" الإنجليزية، "لا أدري لماذا يتعرض محمد صلاح لتلك الأنتقادات ولماذا يتم إتهامه بخداع الحكام؟.. هل لكونه لاعباً أجنبياً؟".

أضاف أسطورة ليفربول، "لماذا لم يتعرض مايكل أوين أو ديفيد بيكهام كذلك هاري كين على سبيل المثال لمثل هذه الانتقادات أو الاتهامات؟، هل بات محمد صلاح مستهدفاً بسبب البلد الذي حضر منه؟، الأمر بات يتسم بالعدائية".

واصل روبي فاولر دفاعه عن محمد صلاح قائلاً "كمشجعين علينا أن نتعامل بحذر مع مثل تلك المواقف، ما يحدث حالياً غير مقبول على الأطلاق، محمد صلاح يقاتل من أجل تفادي السقوط، وفي أحيان أخرى يبدو وأنه يريد السقوط بشكل يحمل نوع من المبالغة، لكن في الوقت اللاعب دائماً ما يتعرض للضرب والمضايقة في مثل تلك المواقف".

وتعرض محمد صلاح لإنتقادات من جانب جماهير برايتون بعدما تحصل محمد صلاح على ركلة جزاء سجل منها هدف الفوز لفريق ليفربول ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، كذلك من جماهير كريستال بالاس بعدما سقط داخل منطقة جزاء إلا أن حكم المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بنتيجة 4 – 3 رفض إحتساب ركلة جزاء لصالح النجم المصري.

جدير بالذكر أن محمد صلاح يتصدر حالياُ قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 16 هدفاً، متفوقاً بفارق "هدفين" على أوباميانج لاعب أرسنال وهاري كين قائد توتنهام.