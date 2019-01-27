شكرا لقرائتكم اخبار برشلونة اليوم 27 / 1 / 2019 فالفيردى يتحدث عن مواجهة إشبيلية المقبلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، أن فريقه فاز بمباراة صعبة أمام جيرونا، في المباراة التي جمعت الفريقان على ملعب مونتيليفي، ضمن منافسات الجولة 21.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد البلوجرانا إلى النقطة 49 في المركز الأول، بفارق 5 نقاط عن أتلتيكو مدريد الوصيف، فيما يتجمد رصيد جيرونا عند النقطة 24 في المركز 13.

أضاف فالفيردي في تصريحات نقلتها "ماركا" الإسبانية: "كانت مباراة صعبة جدا، بعد الطرد مباشرة كان لديهم 3 دقائق جيدة، كما أن الفريق يصبح أكثر خطورة مع ستواني وبورتو، واستمروا في الضغط، كانت مهمتنا من البداية هي السيطرة على المباراة واللعب في الوسط".

أوضح: "هدفنا المقبل هو التأهل يوم الأربعاء في الكأس، لدينا 3 مباريات في 6 أيام، ولكن في الوقت الحالي نفكر في التاهل على حساب إشبيلية، بالإضافة لمواجهة فالنسيا المهمة، لكننا نهتم أكثر الآن بمباراة الكأس".

وتابع: "مباراة اليوم كانت مهمة لأنها ديربي، ونعرف كيف يلعب جيرونا، وهو فريق قوي جدا، لنرى ما سيحدث غدا، سنحاول التعافي، والتفكير في مباراة الأربعاء، لأن هدفنا التأهل".

وعن كوتينيو، قال: "في بعض الأحيان سيكون ناجحا، وفي فرص أخرى سيغيب عنه الحظ، لم يسجل اليوم ولكنه سيفعلها المرة المقبلة" ، وواصل: "كنا نواجه صعوبات في الشوط الأول، وبداية الشوط الثاني، ضغط جيرونا علينا، وصنعوا العديد من الفرص، لهذا أشركت آرثر لأنه يملك القدرة على السيطرة، وهم يلعبون بـ 10 لاعبين".

واختتم تصريحاته، قائلا: "سيميدو لاعب قوي، نحن نداور بين اللاعبين، سيرجي روبيرتو هو الخيار الاول ولكن تعرض لبعض الإصابات هذا الموسم، ولكن المنطق أن نلعب بكل لاعب في مباراة معينة مثل ما نفعل مع آرثر وألينيا".