شكرا لقرائتكم كريستال بالاس يطيح بتوتنهام من كأس الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ضاعف كريستال بالاس من جراح ضيفه توتنهام بعدما أطاح به مبكرا من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عقب فوزه عليه 2- صفر يوم الأحد في الدور الرابع للمسابقة.

وافتتح كونور ويكهام التسجيل مبكرا لكريستال بالاس في الدقيقة التاسعة، فيما تكفل أندروس تاونسيند بتسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 34 من ركلة جزاء.

وعجز توتنهام عن تعديل النتيجة خلال الدقائق المتبقية للمباراة، ليواصل الفريق اللندني تصدير خيبة الأمل لجماهيره، التي شعرت بالإحباط عقب خروجه من الدور قبل النهائي لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية أمام تشيلسي يوم الخميس الماضي.

بهذه النتيجة، ثأر كريستال بالاس من خسارته صفر- 1 أمام توتنهام على ملعب (سيلهرست بارك)، الذي استضاف لقاء الأحد في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم في المباراة التي جرت في شهر نوفمبر الماضي، ولحق بركب المتأهلين إلى دور الـ64 لمسابقة كأس الاتحاد.