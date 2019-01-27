ليون يعزز مركزه الثالث بفوز رابع على أميان

اسماء السيد - عزز ليون مركزه الثالث الأخير المؤهل الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك بتجديده فوزه على مضيفه أميان وهذه المرة 1-صفر الأحد في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكان ليون عاد من ملعب أميان بفوز 2-صفر الخميس في دور الـ32 من مسابقة الكأس بعد أن تغلب عليه أيضا 2-صفر في المرحلة الأولى من الدوري و3-2 في الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس الرابطة التي ودعها من ربع النهائي على يد ستراسبورغ (2-1).

ويدين ليون بفوزه الثاني تواليا في الدوري بعد سلسلة من ثلاثة تعادلات، الى البلجيكي جيسون ديناييه الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 50، رافعا رصيد فريقه الى 40 نقطة في المركز الثالث بفارق 4 نقاط أمام سانت اتيان و3 خلف ليل الثاني، وذلك قبل مباراته الصعبة جدا الأحد المقبل على أرضه ضد باريس سان جرمان حامل اللقب والمتصدر.

وجدد مونبلييه الموعد مع الانتصارات بعدما حقق فوزه الأول منذ 1 كانون الأول/ديسمبر الماضي، وجاء على حساب ضيفه كاين 2-صفر.

ويدين مونبلييه بفوزه الأول في آخر 7 مباريات خاضها في جميع المسابقات، بينها مباراة الكأس التي خسرها أمام أونتونت سانوا سانت-غراتيان من الدرجة الثالثة (صفر-1)، الى غايتان لابورد وبول بايس اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 51 و59 من ركلة جزاء على التوالي.

ورفع مونبلييه رصيده الى 35 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف عن ستراسبورغ الخامس مع مباراة مؤجلة في جعبته، فيما تجمد رصيد كاين عند 18 نقطة من 22 مباراة في المركز السابع عشر بفارق الأهداف أمام أميان.

ويلعب لاحقا تولوز مع أنجيه، وباريس سان جرمان مع رين، على أن تختتم المرحلة الأربعاء بلقاء مؤجل بين نانت وسانت اتيان على خلفية فقدان طائرة لاعب الأول الأرجنتيني المنتقل السبت الماضي الى كادريف سيتي إيميليانو سالا.

ملخص مباراة ليون وأميان:

ملخص مباراة مونبلييه وكاين