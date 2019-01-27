شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الاحد 27 / 1 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الأحد الموافق 27 / 1 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والتى يأتى على رأسها استعدادات الفريق لمواجهة مصر المقاصة فى الدورى.

مران الزمالك.. مشاركة "زيزو".. وجلسة لجروس استعدادا للمقاصة

عقد السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لنادى الزمالك، جلسة مع اللاعبين في حضور الجهاز المعاون قبل انطلاق مران الفريق المقام حاليا على ملعب النادى، تحدث خلالها عن أهمية مواجهة مصر المقاصة، المقرر له بعد غد الثلاثاء، ضمن مواجهات الجولة الـ20 لمسابقة الدورى العام وضرورة تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث للمباراة.

كما رحب جروس ولاعبى نادى الزمالك بأحمد سيد "زيزو" المنضم حديثا للفريق الأبيض متمنيا له التوفيق فى المرحلة المقبلة مع قلعة ميت عقبة ثم وجه جروس بعض التعليمات الفنية الخاصة التى ستنفذ فى المران اليوم.

مصطفى فتحى يستمر فى الغياب عن الزمالك أمام المقاصة

يستمر غياب مصطفى فتحى صانع ألعاب نادى الزمالك عن الفريق الأبيض أمام مصر المقاصة، فى المباراة المقرر لها بعد غد الثلاثاء، على استاد بتروسبورت، فى الجولة العشرين من منافسات بطولة الدورى الممتاز. كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك إن مصطفى فتحى خضع لجلسات علاجية على هامش مران اليوم ولم يشارك فى التدريبات وسوف يستبعده الجهاز الفنى عن المباراة المقبلة أمام المقاصة حيث يستمر غيابه عن الفريق الأبيض بعد شكواه من إصابة الركبة مجددا.

مدبولى يغيب عن تدريبات الزمالك وتأهيل "حفنى" قبل مواجهة المقاصة

تغيب أحمد مدبولى صانع ألعاب الزمالك، عن حضور التدريبات اليوم الأحد، استعدادا لمواجهة مصر المقاصة، على استاد بتروسبورت، فى المباراة المقرر لها بعد غد الثلاثاء، فى الجولة العشرين بالدورى الممتاز، كشف الموقع الرسمى لنادى الزمالك إن أحمد مدبولى صانع ألعاب الفريق حصل على إذن من الجهاز الفنى للفريق الأبيض بعدم حضور مران اليوم وذلك بسبب تأدية امتحانات منتصف العام، بينما أدى أيمن حفني صانع ألعاب الفريق، برنامج طبى وتأهيلى بصحبه الجهاز الطبى وذلك لتجهيزه للفتره القادمة، وذلك وفقا للبرنامج الموضوع له من قبل الجهاز الفنى.

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