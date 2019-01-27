شكرا لقرائتكم خبر عن عصام الحضرى يقترب من حراسة مرمى النجوم ويوجه رسالة للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عصام الحضرى، حارس مرمى منتخب مصر السابق، على توجيه رسالة شكر إلى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى.

وقال عصام الحضرى: "كل الشكر والتقدير للبشمهندس إبراهيم عثمان ومجلس إدارة النادى الإسماعيلى والبشمهندس محمود عثمان والكابتن على أبو جريشة، لإنهاء كافة الأمور بينى وبين النادى الإسماعيلى بشكل يليق باسم وتاريخ النادى، وأتمنى للنادى كل التوفيق فيما هو قادم، وأطلب من الجماهير مساندة الفريق لآخر لحظة".





ويستعد عصام الحضرى للانتقال إلى نادى النجوم، حيث كتب قائلا: "فى انتظار الجلسة الخاصة مساء غد مع رئيس نادى النجوم لإنهاء جميع الأمور لإتمام التعاقد".



