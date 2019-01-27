شكرا لقرائتكم خبر عن دعم مالى من اتحاد الكرة لأندية الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة تقديم دعم مالي للأندية المشاركة في دوري القسم الأول للكرة النسائية تشجيعا لها. أكدت دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على الكرة النسائية أنه يتم حاليا بمقر الاتحاد تسليم شيكات الدعم لمندوبي الأندية المعنية بموجب تفويض رسمي. أضافت الرفاعى أنه يتم وضع خطة لتطوير لعبة الكرة النسائية خلال الفترة المقبلة.

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