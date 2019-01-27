شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الدفاع المغربى 3 / 0 فى البطولة العربية للطائرة سيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى على نظيره الدفاع الحسنى المغربى بنتيجة 3 /0 فى إطار ختام لقاءات اليوم الأول بالبطولة العربية التى تستضيفها مصر بإستاد القاهرة فى حضورعدد كبير من الجماهير الحمراء.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي، 25/11 و 25/14 و 25/20 لصالح الاهلي . وأدار المباراة بنجاح نخبة من الحكام الدوليين هم كل من محمد بدر شيحه تونس ومشيرا مفتاح مصر وراقب المباراه كل من عياد المصراتي ليبيا وعواطف أبو شوشه ليبيا وخالد الحنطوبي الإمارات أما المراقبة الفنية للمباراه فتولاها كل من إبراهيم النعمه قطر وخالد الحنطوبي الإمارات. وحضر فعاليات المباراه كل من اللواء محمد نور سالم نائبا عن وزير الشباب والرياضة والمهندس خالد ناصف رئيس الاتحاد المصري الدكتور بشير احمد العلوان عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي ونائب رئيس الاتحاد الأردني ورئيس لجنه الإحتكام بالبطوله وهناء حمزة رئيس اللجنة المنظمة للبطولة وأحمد عبدالدايم مدير عام الاتحاد ومدير البطولة العربية وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد والنادي الأهلي وبعض المسئولين وعادل البنا مساعد مدير الاتحاد العربي والمهندس محمد عوض رئيس اللجنه العليا للمراسم والبروتوكول ورئيس منطقه الجيزة.

وقبل مباراة الأهلى والدفاع المغربى، أقيمت مباراتين حيث فاز سبورتنج على المحرق البحرينى بنتيجة 3 / 0 ، وبنفس النتيجة خسر الزمالك أمام الصفاقسى التونسي.

ومن المقرر أن يحصل فريق الأهلى على راحة من المباريات غدا الإثنين قبل أن يلتقى الصيد المصرى فى السابعة مساء الثلاثاء القادم.

بينما تشهد منافسات اليوم الثانى غدا الإثنين لقاءات بين كلا من ، الصفاقسى التونسى مع الدفاع الحسنى المغربى والمحرق البحرينى مع الصيد المصرى و الزمالك مع سبورتنج .