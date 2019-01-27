شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يلتقى الهلال السعودى وديا.. وتركى آل الشيخ يطرح استفتاء للتصويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المقرر أن يلتقى نادى بيراميدز المصرى، خلال شهر مارس المقبل، مع نادى الهلال السعودى فى مباراة ودية تجمع الفريقين.

ومن جانبه طرح المستشار تركي أل الشيخ ، مالك نادى بيراميدز، استفتاء عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، تحت سؤال: "بتشجع مين فى مارس؟ الهلال أم بيراميدز".

يذكر أن المستشار تركى آل الشيخ، مالك نادى بيراميدز، أعلن مؤخرا تعاقد ناديه مع الأرجنتيني رامون دياز، لتدريب الفريق الأول خلفا حسام حسن، الذى تمت إقالته عقب التعادل مع الزمالك بثلاثة أهداف لكل فريق فى المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع لمسابقة الدورى، ليصبح رامون دياز المدرب رقم 5 لبيراميدز هذا الموسم.