شكرا لقرائتكم خبر عن أبو رجيلة : دربت لاعبين أفضل من صلاح والاحتراف جعل لكل شيء ثمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود أبو رجيلة نجم الزمالك والكرة المصرية السابق أن جيله لم يحضر زمن الإحتراف، كاشفا أنه لم يرتدي قميص أى نادي سوي الزمالك منذ عام 1960.

ويقيم معرض الكتاب في دورته الحالية ندوة بعنوان "اقتصاديات الهواية والاحتراف في كرة القدم"، والتي شارك فيها عدد من لاعبي كرة القدم القدامى أبرزهم ابو رجيلة وعبد المنعم الحاج و أيمن اليماني.

وقال أبو رجيلة خلال فعاليات الندوة :"عملت مدربآ لمدة 40 سنة بعد اعتزالي كرة القدم و مصر تمتلك مواهب كبيرة.

أكد أبو رجيلة أن الآمر تغير عما كان في الماضي، مشددا أن الإحتراف غير كل شيء فكان في الماضي الظهور في الفضائيات مجانآ والتصوير مع النجوم مجانآ أما الآن فأصبح لكل ذلك سعر وفقآ للوائح الأندية ونجومية اللاعبين.

أضاف أبو رجيلة أن هناك لاعبين يتفوقوا علي محمد صلاح ولكن عدم وجود الإحتراف ساهم في إختفاء موهبتهم.

وكشف أبو رجيلة أن ما ساعد صلاح هو عقليته المحترفه وموهبته الكبيرة ، مؤكدا أنه درب لاعبين يتفوقوا علي محمد صلاح في المهارة والموهبة ولكن الظروف لم تساعدهم.