شكرا لقرائتكم خبر عن "الجارحى وسراج" يؤازران سيدات الأهلى أمام الدفاع فى البطولة العربية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص ثلاثي مجلس إدارة النادى الأهلى، محمد الجارحى و محمد سراج و محمد نور ممثل عن وزير الرياضة على مؤازرة فريق سيدات الكرة الطائرة أمام الدفاع المغربى فى أولى لقاءات الفريق الأحمر فى البطولة العربية التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة و تستمر حتى يوم 3 فبراير القادم .

يشارك فى هذه البطولة فرق كل من الأهلى، الصيد، الزمالك، سبورتنج، الدفاع الحسنى المغربى، المحرق البحرينى والصفاقسى التونسى.

تلقى فريق سيدات الزمالك خسارة من الصفاقسى التونسى 3 /0 ، بينما فاز سبورتنج على بطل البحرين بنفس النتيجة.