"الجارحى وسراج" يؤازران سيدات الأهلى أمام الدفاع فى البطولة العربية للطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص ثلاثي مجلس إدارة النادى الأهلى، محمد الجارحى و محمد سراج و محمد نور ممثل عن وزير الرياضة على مؤازرة فريق سيدات الكرة الطائرة أمام الدفاع المغربى فى أولى لقاءات الفريق الأحمر فى البطولة العربية التى تستضيفها مصر باستاد القاهرة و تستمر حتى يوم 3 فبراير القادم .
يشارك فى هذه البطولة فرق كل من الأهلى، الصيد، الزمالك، سبورتنج، الدفاع الحسنى المغربى، المحرق البحرينى والصفاقسى التونسى.
تلقى فريق سيدات الزمالك خسارة من الصفاقسى التونسى 3 /0 ، بينما فاز سبورتنج على بطل البحرين بنفس النتيجة.
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