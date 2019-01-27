شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم يستقيل من تدريب الرجاء بعد الخسارة أمام المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم محمد إبراهيم المدير الفنى للرجاء المطروحى باعتذار لمجلس إدارة النادى برئاسة سعد أبوصندوق عن استكمال مهام عمله مع الفريق بعد الخسارة التى منى بها أبناء مطروح عصر اليوم أمام غزل المحلة بهدف مقابل للاشئ فى الجولة السادسة عشر للدورى .

كان مجلس إدارة الرجاء قد تعاقد مع محمد إبراهيم خلفا لأحمد عاشور عقب نهاية الدور الأول للمسابقة، إلا أن الفريق لم تتحسن نتائجه مع مدرب الاتحاد الأسبق حيث خسر فى أولى مباراته الأسبوع الماضى أمام المنصورة على ملعبه بهدف مقابل للاشئ، وهو ما دفع المدير الفنى لتقديم استقالته، مؤكدا عبر موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك أن الفريق يواجهه سوء حظ ولن يستطيع استكمال مهام عمله .