شكرا لقرائتكم خبر عن سيدومير يعلن قائمة الإسماعيلى لمواجهة الاتحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن البلجيكى سيدومير يانوفيسكى، المدير الفنى للإسماعيلى، قائمة لاعبيه استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى غدا الإثنين، ضمن منافسات الأسبوع الــ20 من عمر الدورى الممتاز. وشهدت القائمة عودة الغانى ريتشارد بافور والتى جاءت على النحو التالى: حراسة المرمى: محمد مجدى – محمد فوزى. خط الدفاع: طارق طه – محمد مجدى – محمود متولى – باهر المحمدى – ريتشارد بافور – أسامة إبراهيم – أحمد أيمن. خط الوسط : محمود عبد العاطى "دونجا" – عمر الوحش – محمد صادق – محمد الضرف – عبد الرحمن مجدى – كريم بامبو – وجيه عبد الحكيم. خط الهجوم : بنسون شيلونجو – يحيى زايد.

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