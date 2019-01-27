بالصور.. مصر تتسلم راية تنظيم النسخة 27 من كأس العالم لكرة اليد

كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن ابوهاشم

تسلمت مصر راية النسخة السابعة والعشرين من بطولة العالم لكرة اليد للرجال والتي تستضيفها مصر في يناير 2021، وقام الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد بتسليم المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري للعبة راية الاتحاد الدولي بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذي حمل الراية في دلالة على اهتمام الدولة باستضافة الحدث الأهم على مستوى العالم في كرة اليد.

وجرت مراسم تسلم مصر لراية

البطولة المقبلة في صالة جيسكي بمدينة هيرنينج الدنماركية، بعد تتويج منتخب الدنمارك بكأس البطولة الحالية التي اختتمت اليوم بعد تنظيم مشترك في ألمانيا والدنمارك، حيث فاز المنتخب الدنماركي في المباراة النهائية على النرويج بنتيجة 31/22 في مباراة حضرها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد رفقة الأميرفريدريك ولي عهد الدنمارك، والسيد لارس لوكا راسموسن رئيس وزراء الدنمارك.

كان المنتخب الوطني لكرة اليد قد اختتم مشاركته في النسخة الحالية من بطولة العالم باحتلال المركز الثامن، وهو أفضل مركز يصل إليه منذ الحصول على رابع العالم في نسخة فرنسا 2001، وتقدم خمسة مراكز عن البطولة الماضية التي أقيمت في فرنسا 2017 والتي حل فيها بالمركز الثالث عشر. جدير بالذكر أن مصر فازت في نوفمبر ٢٠١٥ بشرف تنظيم بطولة العالم السابعة والعشرين لكرة اليد للرجال بعد منافسة مع ملف المجر وملف مشترك بين بولندا والنرويج.