شاهد.. تشيلسي يدهس شيفيلد وينزداي بكأس الاتحاد الإنجليزي

كتب- محمد معتز صلاح الدين

تأهل نادي تشيلسي إلى دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على شيفيلد وينزداي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "ستافورد بريدج" ضمن الدور الرابع

من الكأس الاتحاد.

سجل ويليان جناح تشيلسي الهدف الأول للفريق، في الدقيقة 26 عبر ركلة جزاء، ثم سجل كالوم هودسون أودي هدف

تشيلسي الثاني في الدقيقة 64، قبل أن يختتم ويليان التسجيل ويسجل هدفه الثاني والثالث لفريقه، بالدقيقة 83، بعد تمريرة مشتركة بينه وبين جيرو مهاجم الفريق، ليسددها ويليان على يسار حارس شيفلد، لينتهي اللقاء بفوز البلوز بثلاثية نظيفة.

شاهد الأهداف..



