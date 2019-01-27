شاهد.. تشيلسي يدهس شيفيلد وينزداي بكأس الاتحاد الإنجليزي

تأهل نادي تشيلسي إلى دور الـ64 من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد الفوز على شيفيلد وينزداي بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "ستافورد بريدج" ضمن الدور الرابعمن الكأس الاتحاد.
سجل ويليان جناح تشيلسي الهدف الأول للفريق، في الدقيقة 26 عبر ركلة جزاء، ثم سجل كالوم هودسون أودي هدف
شاهد الأهداف..
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