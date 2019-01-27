طائرة سيدات الأهلي يكتسحن الدفاع الحسني المغربي بثلاثية نظيفة بالبطولة العربية للأندية

كتب - عبدالرحمن ابوهاشم فاز الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات بالنادي الأهلي علي نظيره الدفاع الحسني المغربي بالبطولة العربية للأندية، بنتيجه 3 / 0 فى ختام مباريات اليوم الأول للبطولة التى تقام علي ملاعب الصالة المغطاة رقم 2 بستاد القاهرة الدولى. 2 بستاد القاهرة الدولى. وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: الشوط الأول 25/11، والشوط الثاني 25/14، والشوط الثالث 25/20. وحضر المباراة كل من اللواء محمد نور سالم نائبا عن وزير الشباب والرياضة والمهندس خالد ناصف رئيس الاتحاد المصري، والدكتور بشير احمد العلوان عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي ونائب رئيس الاتحاد الأردني ورئيس لجنة الإحتكام بالبطولة وهناء حمزه رئيس اللجنه المنظمة وأحمد عبدالدايم مدير عام الاتحاد ومدير البطولة، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد وإداراةالنادي الأهلي .

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