منتخب الشباب يهزم البنك الأهلي وديًا

فاز منتخب الشباب مواليد 2001 على فريق البنك الأهلى بنتيجة 3 / صفر ودياً فى إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للشباب 2021. وسوف يلتقي منتخب الشباب مع إمبابه الاثنين ومنشية حلوان الخميس ثم بورتو الجمعة المقبل. كان ربيع ياسين المدير الفنى لمنتخب 2001قد اختار 30 لاعباً لدخول المعسكر هم: محمد صابر ومحمد هيثم المغربي وحمزة علاء عبدالله والعربي بدر مختار ومحمد أشرف فتحي (الأهلي) وعبدالرحمن العشري وعبد الله عادل عزت وزياد محمد كمال والسعيد يحى السيد وحسام محمد حسين وأحمد مسعد كامل (إنبي) وأحمد عيد محمد وحسام أشرف ومحمد محمود ومحمد هيثم المغربي وحمزة علاء عبدالله والعربي بدر مختار ومحمد أشرف فتحي (الأهلي) وعبدالرحمن العشري وعبد الله عادل عزت وزياد محمد كمال والسعيد يحى السيد وحسام محمد حسين وأحمد مسعد كامل (إنبي) وأحمد عيد محمد وحسام أشرف ومحمد محمودعوض (الزمالك) ومحمود عباس (بتروجت) ومحمد سمير سعد ومحمد شحاته وأحمد هاني عنتر (طلائع الجيش) وايهاب حسن العايدي (المصري) وفارس محمد السيد (سموحة) وحسام حسن علي (عزل المحلة) وحسام ياسين ومحمد أيمن (بترول أسيوط) ومحمود صابر عبد المحسن (نجوم المستقبل) ونادي حسن (الأوليمبي) وإبراهيم عادل علي (بيراميدز) ومحمود جمال عبد الباري (وادي دجلة) ومحمد مصطفى "حيدا" (سيراميكا كليوباترا) وزياد محمد طلبة وسالم محمد (المقاولون).

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