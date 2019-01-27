شاهد.. الترسانة يهزم اف سي مصر 2-1 ويحافظ على الصدارة

نجح فريق الترسانة في تحويل تأخره أمام اف سي مصر بهدف في الشوط الأول إلى فوز 2-1 فيالجولة السادسة عشرة لدوري القسم الثاني " المجموعة الثانية" و محافظا على
ارتفع رصيد الترسانة إلى 34 نقطة فى المركز الأول للمجموعة ، بينما تجمد رصيد أف سى مصر عند 28 نقطة فى المركز الخامس.
شاهد الأهداف:
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