شاهد.. الترسانة يهزم اف سي مصر 2-1 ويحافظ على الصدارة

نجح فريق الترسانة في تحويل تأخره أمام اف سي مصر بهدف في الشوط الأول إلى فوز 2-1 في

الجولة السادسة عشرة لدوري القسم الثاني " المجموعة الثانية" و محافظا علىصدارة المجموعة

ارتفع رصيد الترسانة إلى 34 نقطة فى المركز الأول للمجموعة ، بينما تجمد رصيد أف سى مصر عند 28 نقطة فى المركز الخامس.

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