فتيات يد المنيا ... يحصدن المركز التاسع بالدورة الشتوية

صورة لفريق يد المنيا

المنيا : أشرف كمال

حصد فريق كرة اليد " فتيات " بنادي المنيا الرياضي مواليد 2007 ، المركز التاسع بالدورة الشتوية المصغرة ، بملاعب نادي الزهور بالتجمع الخامس في القاهرة ، والتي تم تنظيمها من قبل الاتحاد المصري لكرة اليد، بمشاركة 12 ناديًا على مستوى الجمهورية.

حسم فريق المنيا خلال منافساته باليومين الأول والثاني من الدورة ، مباراة وحيدة أمام شامبيون مدينتي ، بنتيجة (15-0)، وأخفق في حسم مبارياته أمام الزمالك، والطيران، والأهلي

وطنطا، خلال تصفيات الفرق في اليوم الثالث والأخير لتحديد المراكز المختلفة، تمكن فريق المنيا ، من حسم مباراته أمام مركز شباب السلام لصالحه بنتيجة (3-2) ، و الفوز أيضا (10-0) على حساب شامبيون مدينتي، ليحصد فريق المنيا للفتيات المركز التاسع ، على مستوى الفرق المتنافسة بالدورة الشتوية المصغرة للموسم 2019/2018.

من جانبه أكد ، خالد فايز

، مشرف النشاط وعضو مجلس إدارة النادي ، أن المنيا حريصة على خوض مثل هذه المنافسات، لرفع صقل اللاعبات في الملعب، وأن فريق الفتيات مواليد ٢٠٠٧ ، ذات خبرة متوسطة ، مقارنة بفرق الأهلي والزمالك، ونظرة النادي لمثل هذه المشاركات تعد طويلة المدى ، لتكوين فريق على قدر كاف من المسئولية ، لتمثيل نادي المنيا والصعيد مستقبلًا.

ويقود فريق المنيا ، خلال الدورة الشتوية ، محمد شعبان ، مدير الفني، محمود خليل ، إداري الفريق، وكريمة توفيق ، مشرفة فريق البنات، تحت إشراف عضو مجلس الإدارة أ.خالد فايز.