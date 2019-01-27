فتيات يد المنيا ... يحصدن المركز التاسع بالدورة الشتوية

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حصد فريق كرة اليد " فتيات " بنادي المنيا الرياضي مواليد 2007 ، المركز التاسع بالدورة الشتوية المصغرة ، بملاعب نادي الزهور بالتجمع الخامس في القاهرة ، والتي تم تنظيمها من قبل الاتحاد المصري لكرة اليد، بمشاركة 12 ناديًا على مستوى الجمهورية.
حسم فريق المنيا خلال منافساته باليومين الأول والثاني من الدورة ، مباراة وحيدة أمام شامبيون مدينتي ، بنتيجة (15-0)، وأخفق في حسم مبارياته أمام الزمالك، والطيران، والأهليوطنطا، خلال تصفيات الفرق في اليوم الثالث والأخير لتحديد المراكز المختلفة، تمكن فريق المنيا ، من حسم مباراته أمام مركز شباب السلام لصالحه بنتيجة (3-2) ، و الفوز أيضا (10-0) على حساب شامبيون مدينتي، ليحصد فريق المنيا للفتيات المركز التاسع ، على مستوى الفرق المتنافسة بالدورة الشتوية المصغرة للموسم 2019/2018.
من جانبه أكد ، خالد فايز
ويقود فريق المنيا ، خلال الدورة الشتوية ، محمد شعبان ، مدير الفني، محمود خليل ، إداري الفريق، وكريمة توفيق ، مشرفة فريق البنات، تحت إشراف عضو مجلس الإدارة أ.خالد فايز.
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