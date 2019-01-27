الهلال السعودي يعلن مواجهة بيراميدز

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أعلن نادي الهلال السعودي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مواجهة الفريق أمام نظيره بيراميدز، بعدما تم اتفاق الناديين على ذلك.
وأكد نادي الهلال أنه سوف يواجه بيراميدز في شهر مارس المقبلبمباراة ودية، على ملعب، جامعة الملك سعود، على أن يتم تحديد موعد المباراة بينهما في وقت لاحق.
ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 40
بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري الممتاز، برصيد 39 نقطة، متبعدًا عن الزمالك المتصدر بفارق 3 نقاط، حيث فاز الفريق في 10 مباريات وتعادل في 9 وخسر مباراة وحيدة.
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