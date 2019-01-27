الهلال السعودي يعلن مواجهة بيراميدز

عمر خربين لاعب الهلال السابق وبيراميدز الحالي

كتب- محمد معتز صلاح الدين

أعلن نادي الهلال السعودي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مواجهة الفريق أمام نظيره بيراميدز، بعدما تم اتفاق الناديين على ذلك.

وأكد نادي الهلال أنه سوف يواجه بيراميدز في شهر مارس المقبل

بمباراة ودية، على ملعب، جامعة الملك سعود، على أن يتم تحديد موعد المباراة بينهما في وقت لاحق.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 40

نقطة بعد الفوز في 12 مباراة والتعادل في أربع، خسارة مباراة وحيدة.

بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري الممتاز، برصيد 39 نقطة، متبعدًا عن الزمالك المتصدر بفارق 3 نقاط، حيث فاز الفريق في 10 مباريات وتعادل في 9 وخسر مباراة وحيدة.