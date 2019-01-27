كريستيانو رونالدو يقود هجوم يوفنتوس أمام لاتسيو

كتب - عادل أبو الفضل:

أعلن ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس، عن تشكيل الفريق الذي سيواجه لاتسيو بعد قليل، على ملعب الأوليمبيكو، في إطار مباريات الجولة الـ 21 من الدوري الإيطالي.

وجاء تشكيل يوفنتوس كالآتي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني

الدفاع: ليوناردو بونوتشي، دانيلي روجاني، أليكس ساندرو، ماتيا دي تشيليو

الوسط:رودريجو بيتانكور، ايمري تشان، بلاز ماتويدي

الهجوم: باولو ديبالا، كريستيانو رونالدو، دوجلاس كوستا

ويسعى يوفنتوس صاحب المركز الأول في الدوري الإيطالي بـ 56 نقطة، لتحقيق الفوز من أجل توسيع الفارق مع نابولي أقرب ملاحقيه في المركز الثاني برصيد 48 نقطة.