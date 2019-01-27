الأهلي يعلن بدء حجز تذاكر مباراة الأهلي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا

لاعبي الاهلي

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

أعلنت لجنة المباريات بالنادي الأهلي، عن بدء الحجز الالكتروني اعتبارًا من السادسة مساء اليوم، أمام الجماهير، لحجز تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، التي تقام مساء السبت

المقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مواجهات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت أسعار التذاكر، وفقًا لما يلي:

10 جنيهات للدرجة الموحدة.

30 جنيهًا للدرجة الأولى. وذلك، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الجماهير لحجز التذاكر، ومساندة الفريق ودعمه بالشكل المطلوب في مشوار الأهلي في دور المجموعات من دوري الأبطال.