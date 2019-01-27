- 1/2
- 2/2
أعلنت لجنة المباريات بالنادي الأهلي، عن بدء الحجز الالكتروني اعتبارًا من السادسة مساء اليوم، أمام الجماهير، لحجز تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، التي تقام مساء السبتالمقبل، على ستاد الجيش ببرج العرب، في إطار مواجهات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة بدور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا.
وجاءت أسعار التذاكر، وفقًا لما يلي:
10 جنيهات للدرجة الموحدة.
30 جنيهًا للدرجة الأولى. وذلك، لإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الجماهير لحجز التذاكر، ومساندة الفريق ودعمه بالشكل المطلوب في مشوار الأهلي في دور المجموعات من دوري الأبطال.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يعلن بدء حجز تذاكر مباراة الأهلي المقبلة في دوري أبطال أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.