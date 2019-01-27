لاعب إنتر ميلان يطلب الرحيل عن الفريق

قدم نجم إنتر ميلان الإيطالي طلبا إلى إدارة ناديه من أجل السماح له بالرحيل عن الفريق والذهاب إلى أرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
وأكدت شبكة "سكاي" إيطاليا أن الكرواتي إيفان بيريزيتش ينوي الرحيل عن الفريق، بعدما أكد جيوسيبي ماروتا المدير الرياضي للإنتر لشبكة "سكاي" إيطاليا، أن بيريزيتش قد سأل النادي حول الرحيل
وأوضحت "سكاي" أن اللاعب قد طلب الرحيل من ناديه بعدما رفضت إدارة يوفنتوس عرض أرسنال، لضم اللاعب على سبيل الإعارة.
وفي سياق متصل أكدت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية منذ أيام أن أرسنال سيتقدم بعرض من أجل ضم اللاعب الكرواتي على سبيل الإعاراة.
يذكر أن لوتشيانو سباليتي المدير الفني لفريق إنتر ميلان قد استعبد اللاعب من قائمة الفريق المواجهة أمام تورينو ضمن منافسات الجولة الواحدة والعشرين من الدوري الإيطالي.
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