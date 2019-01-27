اونلاين | يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم (بث مباشر) شاهد مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي (بث مباشر)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يلا شوت مشاهدة مباراة يوفنتوس اليوم (بث مباشر) شاهد مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي (بث مباشر) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدا الان انطلاق صافرة المباراة يوفنتوس ولاتسيو ينقل لكم «الخليج 365» بثًا مباشرًا، لمباراة يوفنتوس ولاتسيو، اليوم الاحد، ضمن مباريات الجولة الـ 21، من منافسات الدوري الإيطالي.

المباراة ستكون لها مذاق خاص عند عشاق كرة القدم الإيطالية، في ظل ما يقدمه الفريقان في السنوات الأخيرة في «الكالتشيو»، خاصة يوفنتوس الذي فاز بأخر 7 نسخ من المسابقة، والذي يتوهج في الموسم الحالي محتلاً قمة ترتيب الدوري بفارق 8 نقاط عن نابولي صاحب المركز الثاني.

ملعب مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي

يحتضن ملعب «الأوليمبيكو» معقل نسور العاصمة الإيطالية، مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي، والذي يتسع لـ82 ألف متفرج.

يدير مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي تحكيميًا الحكم الدولي ماركو جويدا، صاحب الـ38 عاماً والذي بدأ التحكيم عام 2003، وحصل على الشارة الدولية عام 2014.

القناة الناقلة لمباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي

تنقل مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي عبر قناة «bein sports HD FR 1»

موقف يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي

يحتل يوفنتوس المركز الأول في الترتيب برصيد 56 نقطة، بينما يحتل لاتسيو المركز السابع برصيد 32 نقطة.

وجاء تشكيل السيدة العجوز كالآتي:

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: دي تشيليو، بونوتشي، روجاني، ساندرو

خط الوسط: كان، بنتناكور، ماتويدي

خط الهجوم: كوستا، ديبالا، رونالدو

توقيت مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي

تنطلق مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي في تمام الساعة 21:30 بتوقيت القاهرة – 19:30 بتوقيت جرينتش – 20:30 بتوقيت مكة المكرمة.

حكم مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي، يقوم بالتعليق على مباراة مباراة يوفنتوس ولاتسيو في الدوري الإيطالي المعلق التونسي عصام الشوالي.