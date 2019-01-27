اونلاين | الآن مشاهدة HD مباراة ريال مدريد واسبانيول| بين المفتوحة - الدوري الاسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الآن مشاهدة HD مباراة ريال مدريد واسبانيول| بين المفتوحة - الدوري الاسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الآن مشاهدة HD مباراة ريال مدريد واسبانيول| بين المفتوحة - الدوري الاسباني

يلتقي فريق ريال مدريد مع نظيره اسبانيول اليوم الأحد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، على ملعب باور 8 ، في مباراة قوية ومثيرة يترقبها عشاق الكرة العالمية، كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول بث مباشر.

يلا شوت | مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول بث مباشر اليوم في كأس ملك إسبانيا يلا شوت بث مباشر مباراة ريال مدريد واسبانيول اون لاين

كورة اون لاين بث مباشر مباراة ريال مدريد واسبانيول يلا شوت | مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول بث مباشر اليوم في كأس ملك إسبانيا

من المتوقع أن يبدأ الريال بتشكيل مكون من: تيبو كورتوا. في حراسة المرمى، وفي الدفاع، مارسيلو - سيرخيو راموس - رافايل فاران - داني كارفاخال، وفي الوسط داني سيبايوس - كاسيميرو - لوكا مودريتش، ويقود الهجوم فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو.

كورة ستار بث مباشر مباراة ريال مدريد واسبانيول

الاسطورة بث مباشر مباراة ريال مدريد واسبانيول

تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر، الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت السعودية، وستذاع المباراة عبر شاشة قنوات beIN SPORTS 3 HD

الآن مشاهدة HD مباراة ريال مدريد واسبانيول| بين المفتوحة - الدوري الاسباني