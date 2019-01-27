اونلاين | كورة لايف يلا شوت بث حي ريال مدريد وإسبانيول بث مباشر الأسطورة yallakora مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بث

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بث مباشر يلا شوت مباراة ريال مدريد وإسبانيول – yalla shoot تلتقون اليوم الأحد الموافق 27/01/2019 مع المباراة المشوقة بين الفريقين العظيمين فريق الريال مدريد وفريق إسبانيول وذلك ضمن منافسات الجولة الواحد والعشرون من الدوري الإسباني 2018-2019، بث مباشر مباراة ريال مدريد وإسبانيول البطولة – elbotola ومن المتوقع أن تكون المباراة غاية في الصعوبة والتنافس بين الفريقين لسعي كل منهما في الفوز بهذه المباراة للترقي في جدول البطولة، يلا كورة مباراة ريال مدريد وإسبانيول – yallakora وسوف تُقام المباراة من خلال ملعب كورنيلا البرات ومن خلال موقعنا سوف نتعرف على استعدادات الفريقين للمباراة بث مباشر مباراة ريال مدريد وإسبانيول في العارضة – fel3arda وكذلك مواعيد البث المباشر لها وكذلك القنوات الناقلة لها، «كورة ستار» مشاهدة Live مباراة ريال مدريد اسبانيول بث مباشر اليوم في الدوري الاسباني يلا شوت.

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بث مباشر مباراة ريال مدريد وإسبانيول كورة اون لاين – kora online أما عن فريق إسبانيول فإنه يسعي جاهدًا للحصول على الفوز في هذه المباراة سعيًا منه للترقي في جدول ترتيب البطولة بث مباشر مباراة ريال مدريد وإسبانيول كول كورة – cool kora حيث يستقر فريق إسبانيول في المركز الثالث عشر بعد حصاده أربعة وعشرون نقطة.

بث مباشر مباراة ريال مدريد وإسبانيول

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رابط بث مباشر مباراة ريال مدريد وإسبانيول

وسوف يكون الرابط متاح للمشاهدة قبل موعد المباراة بنحو نصف ساعة يرجى الدخول لنا مرة أخرى للحصول عليه.

الجدير بالذكر ان لقاء الدور الأول بين ريال مدريد وإسبانيول انتهى في ملعب “سانتياغو برنابيو” بفوز ريال مدريد بهدف نظيف على حساب إسبانيول .

بطاقة لقاء ريال مدريد ضد اسبانيول اليوم

البطولة: الدوري الإسباني

المباراة: ريال مدريد ضد اسبانيول

التاريخ: الأحد ، 27 كانون الثاني

الوقت:

0:45 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:45 مساءاً بتوقيت مصر .

9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .

9:45 مساءاً بتوقيت الأردن.

9:45 مساءاً بتوقيت سوريا .

9:45 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:45 مساءاً بتوقيت العراق

الملعب: ملعب RCDE في برشلونة

القنوات الناقلة beIN SPORTS HD 3

البث المباشر يمكن مشاهدة المباراة من خلال موقعنا عرب فور نيوز ومن خلال هذه الصفحة تجديداً

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