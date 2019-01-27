اونلاين | كورة oair | مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول – مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة oair | مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول – مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم "الخليج 365"، خدمة لزواره، بالبث المباشر لمتابعة مباراة ريال مدريد وإسبانيول، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني، على ملعب "باور 8" الساعة 9:45 مساءً.

مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول – مباشر

ويحتل إسبانيول بعد مرور 20 جولة المركز الـ13 برصيد 24 نقطة، بينما يحتل ضيفه الملكي المرتبة الرابعة برصيد 36 نقطة.

بث مباشر لمباراة ريال مدريد وإسبانيول اليوم الأحد 27/1/2019

وانتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين في ملعب "سانتياغو برنابيو" بفوز ريال مدريد بهدف نظيف.