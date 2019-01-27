اونلاين | ريال مدريد مباشر .. مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول بث مباشر اليوم .. ريال مدريد يوتيوب .. يلا شوت Real Madrid

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يلتقي فريق ريال مدريد مع نظيره اسبانيول اليوم الأحد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، على ملعب باور 8 ، في مباراة قوية ومثيرة يترقبها عشاق الكرة العالمية، كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول بث مباشر.

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من المتوقع أن يبدأ الريال بتشكيل مكون من: تيبو كورتوا. في حراسة المرمى، وفي الدفاع، مارسيلو - سيرخيو راموس - رافايل فاران - داني كارفاخال، وفي الوسط داني سيبايوس - كاسيميرو - لوكا مودريتش، ويقود الهجوم فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو.

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تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر، الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت السعودية، وستذاع المباراة عبر شاشة قنوات beIN SPORTS 3 HD

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