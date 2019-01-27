اونلاين | REAL بث مباشر ريال مدريد| مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول اون لاين |كأس ملك اسبانيا

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يلا شوت | مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول بث مباشر اليوم في كأس ملك إسبانيا
يلتقي فريق ريال مدريد مع نظيره اسبانيول اليوم الأحد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، على ملعب باور 8 ، في مباراة قوية ومثيرة يترقبها عشاق الكرة العالمية، كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول بث مباشر.
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من المتوقع أن يبدأ الريال بتشكيل مكون من: تيبو كورتوا. في حراسة المرمى، وفي الدفاع، مارسيلو - سيرخيو راموس - رافايل فاران - داني كارفاخال، وفي الوسط داني سيبايوس - كاسيميرو - لوكا مودريتش، ويقود الهجوم فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - ماركو أسينسيو.
كورة ستار بث مباشر مباراة ريال مدريد واسبانيول
الاسطورة بث مباشر مباراة ريال مدريد واسبانيول
تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر، الحادية عشرة إلا ربع بتوقيت السعودية، وستذاع المباراة عبر شاشة قنوات beIN SPORTS 3 HD
يلا شوت | مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول بث مباشر اليوم في كأس ملك إسبانيا
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