اونلاين | كول كورة | مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر .. الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كول كورة | مشاهدة مباراة يوفنتوس ولاتسيو بث مباشر .. الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي اليوم الأحد 27 كانون الثاني، فريقي يوفنتوس ولاتسيو على ملعب الأوليمبيكو، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الدوري الإيطالي.

ويحتل فريق السيدة العجوز المركز الأول فيقائمة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 56 نقطة جمعها 20 مباراة.

ويسعى يوفنتوس لتحقيق الفوز على لاتسيو من أجل الحصول الى النقطة 59 ليوسع الفارق بينه وبينه نابولي لـ8 نقاط.

بينما يتموضع فريق لاتسيو في المركز السابع في قائمة ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 32 نقطة.

وأعلن مدرب السيدة العجوز عن قائمة الفريق المستدعة لمواجهة لاتسيو وكانت كالتالي:

وستكون شبكات “بي إن سبورت” ناقلة للمباراة بشكل حصري بين يوفنتوس ولاتسيو وتحديداً على قناة “HD 1 FR

” .

وقررت “بي إن سبورت” إسناد مهمة التعليق على المباراة بين الفريقين للمعلق عصام الشوالي.

وستنقل المباراة في تمام الساعة 9:30بتوقيت سوريا ومصر و10:30بتوقيت السعودية .