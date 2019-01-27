اونلاين | بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الليجا.. بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الليجا.. بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفًا ثقيلًا على فريق إسبانيول، ضمن منافسات الجولة الـ 21 من الليجا الإسبانية.
وتقام مباراة اللوس بلانكوس أمام إسبانيول في تمام العاشرة إلا ربع مساء اليوم الأحد، ويحتضن المباراة ملعب "كورنيلا ألبرات" معقل إسبانيول.
وجاء تشكيل الميرينجي لمواجهة إسبانيول كالتالي:
حراسة المرمى: كورتوا.
الدفاع: كارفاخال، فاران، راموس، ريجيليون.
الوسط: مودريتش، توني كروس، كاسيميرو، لوكاس فاسكيز.
الهجوم: فينيسيوس، بنزيما.
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