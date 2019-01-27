اونلاين | koralive | بث مباشر مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني اليوم 27-1-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر koralive | بث مباشر مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني اليوم 27-1-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تقدم بوابة "المواطن" خدمة البث المباشر والحي لمباراة ريال مدريد وإسبانيول، في إطار مواجهات الجولة الـ21، من عمر بطولة الدوري الإسباني .
بث مباشر مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني اليوم 27-1-2019
مباراة ريال مدريد وإسبانيول سوف تقام في تمام العاشرة إلا ربع مساءً، وسيتم بث المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 3.
بث مباشر مباراة ريال مدريد وإسبانيول في الدوري الإسباني اليوم 27-1-2019
ريال مدريد يدخل المباراة محتلًا المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا برصيد 36 نقطة، بينما يأتي إسبانيول في المرتبة الـ13، برصيد 24 نقطة.
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