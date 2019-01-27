اونلاين | لحظة بلحظة .. ريال مدريد واسبانيول بث مباشر | متابعة مشاهدة ريال مدريد ضد اسبانيول

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لحظة بلحظة .. ريال مدريد واسبانيول بث مباشر | متابعة مشاهدة ريال مدريد ضد اسبانيول

يحل ريال مدريد ضيفاً ثقيلًا على إسبانيول في استاد كورنيلا البرات يوم الأحد القادم 27 يناير 2019 ميلادياً، الموافق 21 جمادى الأولى 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني 2018-19.

حقق الميرينجي فوزًا مهمًا على حساب فريق جيرونا بأربعة أهداف مقابل هدفين، في ذهاب الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الخميس على ملعب سانتياجو برنابيو، أما في الليجا فيظل الفريق في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، فبعد أن خاض المكلي 20 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز 11 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى ست هزائم.

كانت آخر مباريات إسبانيول في الدوري الإٍسباني ضد إيبار صاحب المركز الحادي عشر جدول الترتيب، وخسروا هذه المباراة بثلاثة أهداف دون رد، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم فاز الفريق في سبع مباريات، وتعادل في ثلاث، وتلقى عشر هزائم.

موعد مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول والقنوات الناقلة

البطولة : الدوري الاسباني (الأسبوع 21).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 .

الملعب : ملعب باور 8 .

المعلق : حفيظ دراجي .

نتيجة مباراة الذهاب : ريال مدريد (1-0) اسبانيول.

موعد المباراة :

10:45 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:45 مساءاً بتوقيت مصر .

9:45 مساءاً بتوقيت فلسطين .

9:45 مساءاً بتوقيت الأردن.

9:45 مساءاً بتوقيت سوريا .

9:45 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:45 مساءاً بتوقيت العراق .

9:45 مساءاً بتوقيت السودان .

10:45 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:45 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:45 مساءاً بتوقيت تونس .

8:45 مساءاً بتوقيت الجزائر .

8:45 مساءاً بتوقيت المغرب .

11:45 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:45 مساءاً بتوقيت البحرين.

11:45 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:45 مساءاً بتوقيت الكويت .

10:45 مساءاً بتوقيت قطر.

7:45 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

10:45 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

7:45 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد

استعاد ريال مدريد عدداً من لاعبيه الذين تعرضوا للإصابة في الفترة الأخيرة، ولن يفتقد في الكلاسيكو المصغر ضد إسبانيول إلا كيلور نافاس وخيسوس فاييخو، ولن يغيب أي لاعب عن الملكي بداعي الإيقاف.

سيواصل سولاري الاعتماد على طريقته ورسمه التكتيكي المعتاد، ومن المتوقع أن يعود كارباخال ومارسيلو في مركزي الظهيرين الأيمن والأيسر في اللقاء ضد الماجيكو، وسيقود الهجوم الثلاثي فينيسيوس، بنزيمه وفاسكيز.

التشكيل | 4-3-3

تيبو كورتوا

مارسيلو - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارباخال

داني سيبايوس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

فينيسيوس جونيور - كريم بنزيمه - لوكاس فاسكيز

الغيابات والتشكيل المتوقع لإسبانيول

سيغيب عن إسبانيول في الكلاسيكو ضد ريال مدريد 4 لاعبين بداعي الإصابة، هم أوسكار دوارتي، دافيد لوبيز، أدريا بيدروسا ونالدو، ولن يفتقد الماجيكو أي لاعب بداعي الإيقاف.

سيبدأ المدرب روبي بنفس الطريقة التي اعتاد عليها الفريق منذ وصوله، وسيحرس المرمى دييجو لوبيز، وسيتواجد الرباعي ديداك، هيرموسو، لويس لوبيز وروزاليس أمامه، وسيتواجد في الوسط الثلاثي داردير، روكا وجرانيرو، أما الهجوم فسيقوده الهداف إجليسياس وسيتواجد بابتيستاو على يمينه وجارسيا على يساره.

التشكيل | 4-3-3

دييجو لوبيز

ديداك فيلا - ماريو هيرموسو - لويس لوبيز - روبيرتو روزاليس

سيرجي داردير - مارك روكا - إستيبان جرانيرو

سيرخيو جارسيا - بورخا إجليسياس - ليو بابتيستاو