اونلاين | كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول في الدوري الإسباني (بث مباشر)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول في الدوري الإسباني (بث مباشر) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عشاق الدوري الاسباني انت علي مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول ولذلك دائما نعطي الافضل وينقل لكم الخليج 365 بثًا مباشرًا، لمباراة ريال مدريد واسبانيول، علي ملعب بارو، ضمن مباريات الجولة السادسة والعشرون، من منافسات الدوري الإسباني.

حقق الميرينجي فوزًا مهمًا على حساب فريق جيرونا بأربعة أهداف مقابل هدفين، في ذهاب الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الخميس على ملعب سانتياجو برنابيو، أما في الليجا فيظل الفريق في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 36 نقطة، فبعد أن خاض المكلي 20 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز 11 مباراة، وتعادل في ثلاث، وتلقى ست هزائم.

كانت آخر مباريات إسبانيول في الدوري الإٍسباني ضد إيبار صاحب المركز الحادي عشر جدول الترتيب، وخسروا هذه المباراة بثلاثة أهداف دون رد، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة، فمنذ انطلاقة الموسم فاز الفريق في سبع مباريات، وتعادل في ثلاث، وتلقى عشر هزائم.

الغيابات والتشكيل المتوقع لريال مدريد

استعاد ريال مدريد عدداً من لاعبيه الذين تعرضوا للإصابة في الفترة الأخيرة، ولن يفتقد في الكلاسيكو المصغر ضد إسبانيول إلا كيلور نافاس وخيسوس فاييخو، ولن يغيب أي لاعب عن الملكي بداعي الإيقاف.

سيواصل سولاري الاعتماد على طريقته ورسمه التكتيكي المعتاد، ومن المتوقع أن يعود كارباخال ومارسيلو في مركزي الظهيرين الأيمن والأيسر في اللقاء ضد الماجيكو، وسيقود الهجوم الثلاثي فينيسيوس، بنزيمه وفاسكيز.

التشكيل الفريق الملكي المتوقع أمام إسبانيول :

في المرمي : تيبو كورتوا

في الدفاع :مارسيلو - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارباخال

في الوسط :داني سيبايوس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

في الهجوم : فينيسيوس جونيور - كريم بنزيمه - لوكاس فاسكيز

الغيابات والتشكيل المتوقع لإسبانيول

سيغيب عن إسبانيول في الكلاسيكو ضد ريال مدريد 4 لاعبين بداعي الإصابة، هم أوسكار دوارتي، دافيد لوبيز، أدريا بيدروسا ونالدو، ولن يفتقد الماجيكو أي لاعب بداعي الإيقاف.

سيبدأ المدرب روبي بنفس الطريقة التي اعتاد عليها الفريق منذ وصوله، وسيحرس المرمى دييجو لوبيز، وسيتواجد الرباعي ديداك، هيرموسو، لويس لوبيز وروزاليس أمامه، وسيتواجد في الوسط الثلاثي داردير، روكا وجرانيرو، أما الهجوم فسيقوده الهداف إجليسياس وسيتواجد بابتيستاو على يمينه وجارسيا على يساره.

تشكيل إسبانيول المتوقع أمام ريال مدريد :

في حراسة المرمي : دييجو لوبيز

في خط الدفاع :ديداك فيلا - ماريو هيرموسو - لويس لوبيز - روبيرتو روزاليس

في خط الوسط: سيرجي داردير - مارك روكا - إستيبان جرانيرو

في الهجوم : سيرجيو جارسيا - بورخا إجليسياس - ليو بابتيستاو

موعد مباراة ريال مدريد ضد إسبانيول والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 .

الملعب : ملعب باور 8 .

المعلق : حفيظ دراجي .

نتيجة مباراة الذهاب : ريال مدريد (1-0) اسبانيول.