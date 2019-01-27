اونلاين | يوتيوب مشاهدة مباراة ريال مدريد واسبانيول في الدوري الاسباني | يلا شوت بدون تقطيع

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القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وإسبانيول، يتطلع عشاق كرة القدم الإسبانية في مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ريال مدريد وأيضاً عشاق نادي إسبانيول لمعرفة القنوات المجانية المفتوحة التي سوف تقوم بنقل مباراة ريال مدريد وإسبانيول، ضمن مباريات الأسبوع الحادي والعشرين في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وفي هذا المقال سوف نستعرض لكم كافة القنوات المجانية الناقلة لمباراة ريال مدريد وإسبانيول، إضافة إلى تردد القنوات المفتوحة على جميع الأقمار سواء القمر الصناعي نايل سات أو حتى القمر الصناعي عرب سات وأيضاً جميع الأقمار الأوروبية، والتي سوف تقوم بدورها بنقل مباراة ريال مدريد وإسبانيول في مسابقة الدوري الإسباني.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وإسبانيول

القنَوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وإسبانيول، يرغب كل عاشق لنادي ريال مدريد في مختلف أنحاء العالم في مشاهدة مباراة ريال مدريد وإسبانيول في مساء يوم الأحد الموافق 27 يناير 2019 على ملعب كورنيلا في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا.

وتُعتبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية هي الناقل الحصري والوحيد لمعظم مباريات كرة القدم سواء الأوروبية أو حتى الأفريقية وأيضاً الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عبر قنواتها المشفرة المختلفة على القمر الصناعي نايل سات وأيضاً القمر الصناعي القطري سهيل سات.

ويُمكن لعشاق كرة القدم الإسبانية وخاصة عشاق نادي ريال مدريد متابعة مباراة ريال مدريد وإسبانيول في مسابقة الدوري الإسباني عبر قناة بي إن سبورت HD3 وأيضاً قناة بي إن سبورت HD12 وأخيراً قناة بي إن سبورت HD15 مع العلم بأن جميع هذه القنوات تُعتبر مشفرة.

موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول والقنوات المفتوحة الناقلة للمباراة

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وإسبانيول، سوف يكون متاحاً أمام عشاق نادي ريال مدريد وكرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم متابعة مباراة ريال مدريد وإسبانيول بشكل مجاني عبر بعض القنوات المفتوحة المجانية على مختلف الأقمار الأوروبية.

ومن المنتظر أن تنطلق مباراة ريال مدريد وإسبانيول في مساء يوم الأحد الموافق 27 يناير 2019، وذلك بداية من الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثانية عشر إلا ربع صباحاً من يوم الإثنين بتوقيت أبوظبي.

وإليكم الآن جميع القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وإسبانيول في مسابقة الدوري الإسباني:

قناة DUHOK HD / التردد، 11188 عمودي / معدل الترميز، 1774 / القمر، NSS 57°E.

قناة Syria Sport / التردد، 10986 أفقيِ / معدل الترميز، 12110 / القمر، EXPRESS AM44.

قناة AZ Tv / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة ARENA SPORT / التردد، 11512 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر Eutelsat.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة Idman / التردد، 11169 أفقي / معدل الترميز، 20400 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة CBC SPORT HD / التردد، 11135 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، AzerSpace 46°E.

قناة Iran 3 / التردد، 11555 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Intelsat 902.

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة 3 Sport / التردد، 11293 عمودي / التردد، 11293 عمودي / القمر، Afghansat 1.

ويعود آخر أكبر انتصار حققه فريق ريال مدريد على حساب نظيره فريق إسبانيول إلى يوم الأحد الموافق 31 يناير 2016، وحينها فاز الفريق الملكي بستة أهداف مقابل لا شئ مع العلم بأن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد سابقاً قد تألق في تلك المباراة بشكل ملفت للغاية من خلال نجاحه في تسجيل ثلاثة أهداف شخصية له في مرمى فريق إسبانيول.

أما أكبر انتصار حققه فريق ريال مدريد على حساب نظيره فريق إسبانيول على ملعب كورنيلا، فكان في يوم السبت الموافق 12 سبتمبر 2015 حينما فاز الفريق الملكي بالنتيجة ذاتها أي ستة أهداف مقابل لا شئ، علماً بأن الدون كريستيانو رونالدو قد سجل في هذه المباراة خمسة أهداف شخصية له.

ومن جانبه يعود أكبر انتصار لفريق إسبانيول على حساب نظيره فريق ريال مدريد إلى يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر 1995 على ملعب كورنيلا، حيث فاز فريق إسبانيول حينها بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على حساب الفريق الملكي.