اونلاين | يلا شوت Real بث مباشر لمباراة ريال مدريد وإسبانيول اليوم الأحد 27/1/2019

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يلا شوت Real بث مباشر لمباراة ريال مدريد وإسبانيول اليوم الأحد 27/1/2019
يقدم "الخليج 365"، خدمة لزواره، بالبث المباشر لمتابعة مباراة ريال مدريد وإسبانيول، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري الإسباني، على ملعب "باور 8" الساعة 9:45 مساءً.
ويحتل إسبانيول بعد مرور 20 جولة المركز الـ13 برصيد 24 نقطة، بينما يحتل ضيفه الملكي المرتبة الرابعة برصيد 36 نقطة.
وانتهى لقاء الدور الأول بين الفريقين في ملعب "سانتياغو برنابيو" بفوز ريال مدريد بهدف نظيف.
يلا شوت Real بث مباشر لمباراة ريال مدريد وإسبانيول اليوم الأحد 27/1/2019
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