رياضة | مفاجأة نارية عن حقيقة تواصل ميسي مع وافد برشلونة الجديد

فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة عن حقيقة تواصل البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة مع الهولندي الشاب فرينكي دي يونج لنقله إلى الكامب نو.

وقد أتم فرينكي دي يونج انتقاله بشكل رسمي إلى برشلونة لمدة 5 سنوات حتى عام 2024 ، ولكنه سينضم للعملاق الكتالوني في 1 يوليو لعام 2019 عقب نهاية الموسم مع أياكس أمستردام الهولندي.

وكان جون دي يونج والد نجم أياكس الحالي فرينكي دي يونج قد أشار أن ليونيل ميسي تواصل مع نجله قبل إتمام الصفقة.