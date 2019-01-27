رياضة | مفاجأة نارية عن حقيقة تواصل ميسي مع وافد برشلونة الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة نارية عن حقيقة تواصل ميسي مع وافد برشلونة الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فجرت تقارير صحفية إسبانية مفاجأة عن حقيقة تواصل البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة مع الهولندي الشاب فرينكي دي يونج لنقله إلى الكامب نو.
وقد أتم فرينكي دي يونج انتقاله بشكل رسمي إلى برشلونة لمدة 5 سنوات حتى عام 2024 ، ولكنه سينضم للعملاق الكتالوني في 1 يوليو لعام 2019 عقب نهاية الموسم مع أياكس أمستردام الهولندي.
وكان جون دي يونج والد نجم أياكس الحالي فرينكي دي يونج قد أشار أن ليونيل ميسي تواصل مع نجله قبل إتمام الصفقة.
ووفقًا لإذاعة RAC1 الإسبانية ، فإن ليونيل ميسي لم يتصل أبدًا بفرينكي دي يونج من أجل إقناعه بالإنتقال للبارسا كما زعم والده.
وانضم دي يونج إلى صفوف برشلونة لمدة خمسة مواسم مقبلة، مقابل 75 مليون يورو بالإضافة إلى 11 مليون يورو كمكافآت ، بداية من الصيف المقبل.
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