رياضة | أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 27-1-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 27-1-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة إسبانيول مساء اليوم الأحد ضمن فعاليات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم.

ويسعى الريال لتحقيق نتيجة إيجابية والفوز بالمباراة، ويحتل الميرنجي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، بفارق عشر نقاط عن برشلونة متصدر الدوري.

ويرصد لكم موقع "الخليج 365 الرياضي " أهم أخبار ريال مدريد اليوم

*مدريد يجهز مكافأة خاصة للاعب الفريق

يُجهز نادي ريال مدريد الإسباني، مكافأة خاصة للاعب سيرجيو ريجيلون، الذي يقدم اداء مميزة وتمكن من تقديم أوراق اعتماده لدي المدير الفني سانتياجو سولاري.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية، أن اللاعب أصبح أحد أفضل اللاعبين في ريال مدريد هذا الموسم، وأوضحت الصحيفة، أن ريجيلون لعب 701 دقيقة منذ تولي سولاري القيادة الفنية.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن ريال مدريد قرر مكافأة اللاعب بتحسين راتبه السنوي وتمديد ارتباطه مع الفريق الملكي، حيث ينتهي عقده الحالي في 30 يونيو من عام 2020.

*نابولي يقدم عرض لضم مودريتش من مدريد

كشفت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، عن رغبة كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي نابولي الإيطالي، في التعاقد مع الكرواتي لوكا مودريتش لاعب نادي ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً للصحيفة الشهيرة عبر موقعها الألكتروني الرسمي، فإن لوكا مودريتش مرشح بقوة للانضمام إلى نادي نابولي الإيطالي في الموسم القادم.

ويذكر أن لوكا مودريتش كان قد تقدم بطلب لنادي ريال مدريد الإسباني في الصيف الماضي يعلن فيه عن رغبته في المغادرة إلى نادي إنتر ميلان الإيطالي، ولكن كارلو أنشيلوتي قد يدفعه لتحويل وجهته إلى نابولي.

*مهمة صعبة أمام مدريد للتعاقد مع إريكسن

يسعى نادي ريال مدريد للتعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب توتنهام خلال سوق الانتقالات سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "ديلي إكسبريس"، فإن مهمة ريال مدريد بالحصول على خدمات إريكسن لن تكون سهلة أبداً، ليس بسبب رئيس النادي دانييل ليفي المعروف عنه صعوبة التفاوض معه، ولكن لوجود 4 اندية كبيرة تستهدف التعاقد مع اللاعب أيضاً.

وهناك ناديين إنجليزيين يراقبان وضع إريكسن للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي، وهما مانشستر يونايتد وتشيلسي، حيث يبحث الأول عن صانع ألعاب من طراز عالي، بينما يرى المدرب ماوريسيو ساري أن النجم الدنماركي هو القطعة التي تنقص فريقه.

ومن خارج إنجلترا، يسعى كل من باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ للحصول على خدمات إريكسن، وهما على استعداد لتلبية مطالبه المالية.

*ريال مدريد يرفض التعاقد مع المهدي بن عطية

كشفت صحيفة “ديفنسا سنترال” الإسبانية، عن رفض فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، التعاقد مع المدافع المغربي المهدي بن عطية لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، خلال سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

ووفقاً للصحيفة الشهيرة عبر موقعها الألكتروني الرسمي، فإن المهدي بن عطية، قام بعرض نفسه على نادي ريال مدريد، ولكن كان ردهم واضحاً وهو الرفض.

وأشارت إلى أن رد ريال مدريد على ممثلي اللاعب المهدي بن عطية كان واضحاً للغاية، وهو عدم وجود أي خطط داخل الإدارة أو الجهاز الفني للتعاقد مع مدافع، وأن اللاعب بصفة خاصة خارج الحسابات نهائياً وليس هناك رغبة للتوقيع معه.

وقالت أن إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، أبلغت الوسطاء ببالغ تقديرهم باهتمام اللاعب بإرتداء القميص الأبيض، ولكن تم إبلاغهم بأن التعاقد مع المغربي المهدي بن عطية لا يتناسب على الإطلاق مع خطط الفريق في الوقت والمستقبل.

وذكرت أن سياسة نادي ريال مدريد في التعاقدات تغيرت كثيراً عن السنوات الماضية، حيث يهتم الفريق بضم اللاعبين الشباب، عكس ما كان يحدث في الماضي.

*مارسيلو يفاجئ مدريد بطلب الرحيل !

فاجئ البرازيلي مارسيلو الظهير الإيسر لفريق ريال مدريد الإسباني إدارة النادي بتقديم طلباً مفاجئاً عن مستقبله القريب داخل الملكي.

وذكرت صحيفة "الماركا" الإسبانية، أن مارسيلو طلب من إدارة نادي ريال مدريد الرحيل عن الفريق في الصيف المقبل تمهيداً لانتقاله لنادي يوفنتوس الإيطالي.

واضافت الصحيفة، أن مارسيلو يحرص على مزاملة كريستيانو رونالدو في يوفنتوس بعد رحيل البرتغالي في الصيف الماضي.

وجاء تفكير مارسيلو في الرحيل عن ريال مدريد بعد استبعاده من حسابات المدير الفني للفريق خافير سولاري خلال المباريات السابقة.