رياضة | أرسنال يجهز خطته للتعاقد مع بيريسيتش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرسنال يجهز خطته للتعاقد مع بيريسيتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن آرسنال يجهز الراتب الذي سوف يتقاضاه الكرواتي إيفان بيريسيتش نجم إنتر ميلان في حالة التعاقد معه.

وأشارت صحيفة ديلي ستار البريطانية إلى أن آرسنال طلب التعاقد مع بيريسيتش في فترة الانتقالات الشتوية لتدعيم خط هجوم الفريق.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن آرسنال استقر على منح بيريسيتش 6.5 أو 7 مليون يورو في الموسم الواحد في حالة إتمام الصفقة.

وكشفت الصحيفة البريطانية عن رغبة بيريسيتش في الرحيل عن إنتر ميلان من أجل تحقيق حلمه باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكانت تقارير صحفية قد كشفت عن رغبة آرسنال في التعاقد مع بيريسيتش مقابل انتقال الألماني مسعود أوزيل إلى صفوف النيراتزوري.