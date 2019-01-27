رياضة | بيرتا مرشح لمنصب المدير الرياضي لمانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيرتا مرشح لمنصب المدير الرياضي لمانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية بأن إدارة مانشستر يونايتد تبحث عن التعاقد مع مدير رياضي للنادي على الرغم من نجاح الفريق في الفترة الأخيرة على يد أولي جونار سولسكاير المدير الفني للفريق.

وأفادت صحيفة ميرور البريطانية بأن إدارة مانشستر يونايتد سوف تحدد قرارها النهائي في الصيف بشأن استمرار سولسكاير المدير الفني للفريق في منصبه أم لا.

وأكدت الصحيفة البريطانية أن مانشستر يونايتد يريد التعاقد مع مدير رياضي للمرة الأولى، حيث يسعى النادي لاستقدام مدير يتمتع بخبرات كبيرة.

وأفادت ميرور بأن أندريا بيرتا المدير الرياضي لأتلتيكو مدريد الإسباني هو المرشح الأول لتولي المنصب الجديد في مان يونايتد.

وكشفت ميرور أن سولسكاير كان يأخذ نصائح دائمًا من أليكس فيرجسون المدير الفني السابق لمان يونايتد ولكن النادي يريد استقدام مدير رياضي للتواصل مع المدرب النرويجي.