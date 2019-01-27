رياضة | أهداف مباراة - تورينو 1 × 0 إنتر ميلان || الدوري الايطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - تورينو 1 × 0 إنتر ميلان || الدوري الايطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعثر إنتر ميلان الثالث للمباراة الثانية تواليا بخسارته خارج ملعبه أمام تورينو صفر-1، فيما فرط روما بفرصة إزاحة ميلان عن المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال، وذلك بتقدمه على مضيفه أتالانتا 3-صفر قبل أن يكتفي بالتعادل 3-3 الأحد في المرحلة 21 من الدوري الإيطالي.

في المباراة الأولى، لم يستغل إنتر تعادل نابولي الثاني مع ميلان السبت دون أهداف لكي يقلص الفارق الذي يفصله عنه لخمس نقاط، وذلك بالعودة خاسرا للمرة الثانية تواليا من الملعب الأولمبي في تورينو، ليضيف بذلك هذه النتيجة المخيبة الى تعادله في المرحلة السابقة على أرضه أمام ساسوولو دون أهداف.

وكان فريق المدرب لوتشيانو سباليتي عاد خاسرا الموسم الماضي من ملعب تورينو بنتيجة 1-صفر ايضا ثم اكتفى بالتعادل ذهابا هذا الموسم على أرضه 2-2 بعد أن كان متقدما بهدفين نظيفين، قبل أن يسقط الأحد بهدف سجله أرماندو إنتسو في الدقيقة 35 بكرة رأسية إثر ركلة ركنية نفذها الأرجنتيني كريستيان أنسالدي.

ورفع تورينو بفوزه الثاني فقط في المراحل السبع الأخيرة رصيده الى 30 نقطة، فيما تجمد رصيد إنتر الذي أكمل اللقاء بعشرة لاعبين في الدقائق الأربع الأخير بسبب طرد البديل ماتيو بوليتانو، عند 40 نقطة في المركز الثالث بعد تلقيه هزيمته الخامسة هذا الموسم قبل مواجهته الصعبة جدا الخميس على أرضه ضد لاتسيو في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إيطاليا.

- "نحن محظوظون بالحصول على التعادل" -

وعلى "ستاديو أتسوري ديتاليا"، بدا روما في طريقه للافادة من تعادل ميلان مع ضيفه نابولي وتحقيق فوزه الرابع تواليا والعاشر هذا الموسم قبل مواجهته المرتقبة الأحد المقبل على أرضه مع الفريق اللومباردي، لكنه عجز عن الاحتفاظ بتقدمه الكبير والأهداف الثلاثة التي سجلها في الشوط الأول واكتفى بنقطة أبقته خامسا بفارق نقطة خلف رجال جينارو جاتوزو.

وكما كان متوقعا، لم يكن مدرب نادي العاصمة أوزيبيو دي فرانشيسكو راضيا بتاتا عما حصل في برغامو، مشيرا الى أنها "ليست المرة الأولى التي يحصل فيها هذا الأمر معنا. ما يثير حفيظتي هو افتقاد هذا الفريق الى الثبات في أدائه، حتى في المباراة ذاتها".

ورأى أنه "من السخافة جدا أن ترى نفس اللاعبين يؤدون أداء مختلفا بين شوط وآخر. نحن محظوظون بالحصول على التعادل".

وضرب روما باكرا عبر البوسني إدين دزيكو الذي سجل الهدف الأول بعد ثلاث دقائق فقط إثر تمريرة من نيكولو تسانيولو، ثم أضاف اللاعب السابق لمانشستر سيتي الإنكليزي الهدف الثاني بطريقة رائعة إثر تمريرة من الفرنسي ستيفن نزونزي (33).

وبدا أن فريق دي فرانشيسكو ضمن الى حد كبير نقاط المباراة بعد أن أضاف هدفا ثالثا في الدقيقة 40 عبر ستيفان الشعراوي إثر تمريرة عرضية متقنة من تسانيولو أيضا، لكن أتالانتا عاد الى الأجواء بتقليصه الفارق عبر رأسية البلجيكي تيموتي كاستانيي بعد عرضية من الأرجنتيني اليخاندرو غوميز (44).

واشتعلت المباراة في الشوط الثاني عندما نجح البرازيلي رافايل تولوي في تسجيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض بكرة رأسية إثر عرضية من اليخاندرو غوميز ايضا (59).

- الهدف الـ15 لزاباتا -

ثم اكتملت عودة أتالانتا بعد حصوله على ركلة جزاء تم تأكيدها بالاحتكام الى تقنية الفيديو "في أيه آر"، لكن الكولومبي دوفان زاباتا أهدرها قبل أن يعوض بعد ثوان معدودة بتسجيله هدفه الـ15 هذا الموسم عقب تمريرة من السلوفيني يوسيب ايليسيتش (71).

ورفع أتالانتا رصيده الى 32 نقطة بعدما فرض التعادل الثاني هذا الموسم على روما (3-3 ذهابا)، علما بأن فريق المدرب جانبييرو غاسبيريني تعادل أيضا مع ميلان (2-2) ويوفنتوس حامل اللقب والبطل (2-2) وفاز على إنتر ميلان (4-1).

ويلعب لاحقا لاتسيو السابع مع يوفنتوس حامل اللقب والمتصدر، على أن تختتم المرحلة الإثنين بلقاء إمبولي وجنوى.