رياضة | رئيس الإنتاج لـ"الخليج 365 الرياضي": لم نتلق عرضا من بيراميدز لضم "قناوي".. ولن نفرط فيه إلا في هذه الحالة!

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الإنتاج لـ"الخليج 365 الرياضي": لم نتلق عرضا من بيراميدز لضم "قناوي".. ولن نفرط فيه إلا في هذه الحالة! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء أشرف عامر رئيس نادي الإنتاج الحربي، أنه لم يصل له أي عرض رسمي من نادي بيراميدز لضم أحمد شديد قناوي كما تردد فى الساعات الأخيرة.

وقال عامر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي": "لم يصلني أي عرض رسمي، كل تلك الأحاديث مجرد (كلام وكلاء) لا ترتقي للرسميات، لم يصلني طلب رسمي ولم يتحدث معي أي مسئول من بيراميدز".

وشدد : "حتى وإن وصل لي عرض رسمي، لن أوافق عليه إلا في حالة توفير البديل المناسب، خاصة وأن بديل شديد قناوي هو هشام شحاته ومصاب".

وأتم: "لن أفرط في أحمد شديد حال وصول عرض إلا بعد إيجاد البديل المناسب، وإن لم أجده فالعرض سيكون مرفوض مهما كان الثمن".

بيراميدز يحسم مصير أفشة

حسم نادي بيراميدز الموقف النهائي لمحمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق من الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية خلال شهر يناير الجاري.

وغرد النادي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل "تويتر" :"‏قفشة ليس للبيع ولن يفرط فيه النادي".